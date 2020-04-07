Светлана Федорова, главврач николаевской инфекционки

Главный врач Николаевкого областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

— На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра, - написала Светлана Федорова.

Отметим, что ранее Национальная служба здоровья Украины отчиталась, что заключила договоры со всеми 18 инфекционными больницами страны. На их финансирование предусмотрено 333 миллиона 962 тысячи гривен. Об этом говорится в публикации на сайте НСЗУ от 3 апреля.

Также сообщается, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, НСЗУ перераспределила 906 миллионов гривен с программы медицинских гарантий, и решением Кабмина они были направлены в качестве субвенции в регионы - на поддержку деятельности больниц во время пандемии. Из этих средств местная власть может поддержать те больницы, которые определит, в том числе и инфекционные.

В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.