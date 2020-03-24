Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что точность экспресс-тестов составляет около 60%, сейчас Николаев ждёт от Министерства здравоохранения информацию о механизмах распределения этих тестов и их использования.

— Николаев получил от Министерства здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, информативность которых составляет около 60%. Сейчас ждем от Минздрава механизм распределения этих тестов и использования, поскольку это централизованная поставка. Также получили от Минздрава 1200 наборов ПЦР (полимеразная цепная реакция), еще 100 наборов закупил Областной лабораторный центр, - написал Александр Сенкевич.

Также отмечается, что до 5 апреля ожидается 200 наборов ПЦР, которые заказала компания «Нибулон» для их аппарата ПЦР. Аппарат уже сегодня монтируется в областном лабораторном центре.

Сообщается, что больницы региона уже готовы с завтрашнего дня использовать тесты после получения разъяснений МОЗ.

Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.

Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.