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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что точность экспресс-тестов составляет около 60%, сейчас Николаев ждёт от Министерства здравоохранения информацию о механизмах распределения этих тестов и их использования.
— Николаев получил от Министерства здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, информативность которых составляет около 60%. Сейчас ждем от Минздрава механизм распределения этих тестов и использования, поскольку это централизованная поставка. Также получили от Минздрава 1200 наборов ПЦР (полимеразная цепная реакция), еще 100 наборов закупил Областной лабораторный центр, - написал Александр Сенкевич.
Также отмечается, что до 5 апреля ожидается 200 наборов ПЦР, которые заказала компания «Нибулон» для их аппарата ПЦР. Аппарат уже сегодня монтируется в областном лабораторном центре.
Сообщается, что больницы региона уже готовы с завтрашнего дня использовать тесты после получения разъяснений МОЗ.
Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что точность экспресс-тестов составляет около 60%, сейчас Николаев ждёт от Министерства здравоохранения информацию о механизмах распределения этих тестов и их использования.
— Николаев получил от Министерства здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, информативность которых составляет около 60%. Сейчас ждем от Минздрава механизм распределения этих тестов и использования, поскольку это централизованная поставка. Также получили от Минздрава 1200 наборов ПЦР (полимеразная цепная реакция), еще 100 наборов закупил Областной лабораторный центр, - написал Александр Сенкевич.
Также отмечается, что до 5 апреля ожидается 200 наборов ПЦР, которые заказала компания «Нибулон» для их аппарата ПЦР. Аппарат уже сегодня монтируется в областном лабораторном центре.
Сообщается, что больницы региона уже готовы с завтрашнего дня использовать тесты после получения разъяснений МОЗ.
Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.