В Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.

Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

— За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области, - рассказал Виктор Ляшко.

По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.

— Динамика увеличивается, мы сегодня имеем уже 84 случая коронавирусной болезни, а также новых 13 это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга, - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, что примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.