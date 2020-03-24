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В Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области, - рассказал Виктор Ляшко.
По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.
— Динамика увеличивается, мы сегодня имеем уже 84 случая коронавирусной болезни, а также новых 13 это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга, - заявил Виктор Ляшко.
Напомним, что примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.
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В Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
— За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области, - рассказал Виктор Ляшко.
По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.
— Динамика увеличивается, мы сегодня имеем уже 84 случая коронавирусной болезни, а также новых 13 это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга, - заявил Виктор Ляшко.
Напомним, что примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.