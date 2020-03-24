Примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда.

По состоянию на вторник во всем мире было зарегистрировано 378 тысяч 679 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Более 16 тысяч 500 человек погибли, а более 101 тысячи выздоровели.

Первые 100 тысяч случаев заболевания были зарегистрированы за 67 дней, а последние 100 тысяч - всего за четыре дня. Согласно подсчетам издания, 1,7 миллиарда людей по всему миру получили приказ оставаться дома, так как правительства принимают крайние меры для защиты своего населения.

Великобритания стала одной из последних стран, которая с полуночи понедельника ввела запрет на передвижение.

В то же время Китай, который первым столкнулся с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещение в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в столице провинции городе Ухань будет снято 8 апреля.

В США почти 40% населения попали под меры социальной изоляции. Однако президент Дональд Трамп выступает против закрытия страны на месяцы.