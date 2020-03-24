Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вечером 23 марта объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса.

Об этом пишет BBC.

— От сегодняшнего вечера я вынужден дать британцам четкое указание — вы должны оставаться дома, — сказал Борис Джонсон в обращении.

Он перечислил основания, по которым разрешается выходить из домов: поход в магазины, но только за товарами первой необходимости и как можно реже; одна форма физической активности в день, как пробежка, прогулка (самостоятельно или с членами семьи); любая медицинская потребность, к примеру, оказания первой помощи; посещение работы и возвращения с нее домой, но только в случае крайней необходимости и если ее нельзя выполнять удаленно.

Кроме того, правительство немедленно распорядился закрыть все магазины, кроме как с товарами первой необходимости, а также библиотеки, детские и спортивные площадки, места богослужения и тому подобное. В Британии запрещают также собрание более двух человек одновременно, если только они не являются членами одной семьи, и все мероприятия вроде свадеб и крещений — за исключением похорон. Открытыми останутся только парки — для физических упражнений, о которых уже говорилось.

Внедрять ограничение будет британская полиция, добавил Джонсон, включая штрафы и разгон массовых собраний.

Указанные ограничения продлятся минимум три недели (то есть до 13 апреля) и после этого могут быть сняты, изменены или продлены, пояснил британский премьер.

Кроме того, 7500 врачей согласились вернуться с пенсии для работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании на время борьбы с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 300 000 случаев COVID-19 почти в каждой стране на земном шаре.