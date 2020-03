В мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется.

Об этом говорится в сообщении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса в Twitter.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the