В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Місто Південноукраїнськ у Миколаївській області, фото: yuzhbud.news

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

У пошуку Google Maps ще можна запитувати старі назви населених пунктів області. Однак система автоматично показуватиме їх нові назви, пишуть «МикВісті».

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року.

Південноукраїнськ на Google Maps, скриншот

Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року:

село Козацьке Баштанського району перейменовано (колишнє Новоросійське);

село Мирне Баштанського району (колишнє Першотравневе);

село Сухий Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село (колишнє Червоний Став);

село Тихий Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району (колишнє Червоний Став);

село Терновий Яр Баштанського району (колишнє Червоний Яр);

село Краснопілля Баштанського району (колишнє Червонопілля);

село Юріївка Баштанського району (колишнє Юр’ївка);

село Квіткове Вознесенського району (колишнє Першотравнівка);

село Мальовниче Вознесенського району (колишнє Приют);

село Славне Вознесенського району (колишнє Уральське);

село Великозаболотне Вознесенського району (колишнє Царедарівка);

селище Миролюбове Миколаївського району (колишнє Грейгове);

село Дикий Хутір Миколаївського району (колишнє Суворовка);

село Левицьке Первомайського району (колишнє Гражданівка);

село Лучківка Первомайського району (колишнє Краснівка);

село Чайківка Первомайського району (колишнє Краснопіль);

село Симиренки Первомайського району (колишнє Мічуріне);

село Юріївка Первомайського району (колишнє Юр’ївка).

Як Рада у вересні голосувала за перейменування?

18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів. Серед них були міста та селища на Миколаївщині.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини. Однак перейменування Южноукраїнськ на Гард та Первомайська на Ольвіополь з проєкту виключили, направивши документ на доопрацювання.