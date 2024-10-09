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Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Місто Южноукраїнськ офіційно стало Південноукраїнськом, фото: «МикВісті»Місто Южноукраїнськ офіційно стало Південноукраїнськом, фото: «МикВісті»

Верховна Рада України ухвалила постанову №11236 про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називатись Південноукраїнськ.

Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 275 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначимо, що до цього парламент двічі провалив голосування за зміну назви міста на Гард, яка була одним з варіантів. Однак Рада підтримала український переклад назви Південноукраїнськ. 

Крім того, уряд знову провалив голосування щодо зміни назви Первомайська на Ольвіополь, тому місто поки залишиться зі старою назвою.

Як Рада у вересні голосувала за перейменування?

18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів. Серед них були міста та селища на Миколаївщині.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини. Однак перейменування Южноукраїнськ на Гард та Первомайська на Ольвіополь з проєкту виключили, направивши документ на доопрацювання.

Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

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