Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Місто Южноукраїнськ офіційно стало Південноукраїнськом, фото: «МикВісті»

Верховна Рада України ухвалила постанову №11236 про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називатись Південноукраїнськ.

Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 275 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначимо, що до цього парламент двічі провалив голосування за зміну назви міста на Гард, яка була одним з варіантів. Однак Рада підтримала український переклад назви Південноукраїнськ.

Крім того, уряд знову провалив голосування щодо зміни назви Первомайська на Ольвіополь, тому місто поки залишиться зі старою назвою.

Як Рада у вересні голосувала за перейменування?

18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів. Серед них були міста та селища на Миколаївщині.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини. Однак перейменування Южноукраїнськ на Гард та Первомайська на Ольвіополь з проєкту виключили, направивши документ на доопрацювання.