Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:25, 09 жовтня, 2024
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Верховна Рада України ухвалила постанову №11236 про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називатись Південноукраїнськ.
Перейменування сьогодні, 9 жовтня, підтримали 275 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначимо, що до цього парламент двічі провалив голосування за зміну назви міста на Гард, яка була одним з варіантів. Однак Рада підтримала український переклад назви Південноукраїнськ.
Крім того, уряд знову провалив голосування щодо зміни назви Первомайська на Ольвіополь, тому місто поки залишиться зі старою назвою.
Як Рада у вересні голосувала за перейменування?
18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів. Серед них були міста та селища на Миколаївщині.
За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини. Однак перейменування Южноукраїнськ на Гард та Первомайська на Ольвіополь з проєкту виключили, направивши документ на доопрацювання.
Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.
Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.
Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.
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