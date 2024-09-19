Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині — за Южноукраїнськ та Первомайськ голосуватимуть окремо

Рада перейменувала на Миколаївщині 18 населених пунктів, фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський на сторінці в Facebook.

За постанову без обговорення проголосували 281 депутат.

Загалом у Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми. Після приведення відповідності назв у жовтні Парламент знову розгляне їх у новій постанові.

Наразі перейменовано:

село Новоросійське Баштанського району перейменовано на село Козацьке;

село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;

село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;

село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;

село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;

село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;

село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;

село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;

село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;

село Уральське Вознесенського району на село Славне;

село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;

селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;

село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;

село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;

село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;

село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;

село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;

село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка.

Як відомо, у середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.