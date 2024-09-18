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Рада провалила голосування про перейменування понад 300 населених пунктів — серед них були Южноукраїнськ та Первомайськ

Верховна Рада України, фото з відкритих джерелВерховна Рада України, фото з відкритих джерел

Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів. 

Про це свідчать результати голосування, які оприлюднив нардеп Роман Лозинський.

Постанова передбачала перейменування і населених пунктів на Миколаївщині, зокрема новою назвою міста Южноукраїнськ мав стати Гард, а Первомайськ — Ольвіополь. Але підтримали її лише 208 депутатів. 

Результати голосування, фото: Роман ЛозинськийРезультати голосування щодо перейменування, фото: Роман Лозинський

Наразі, за словами народних депутатів, трибуна Верховної Ради заблокована. Нардепи вимагають зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд постанову щодо декомунізації та деколонізації. До цього парламент працювати не буде.

Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.

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