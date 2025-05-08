«Не спрацювала кнопка», — нардеп Пасічний пояснив своє голосування за ратифікацію надрової угоди

Народний депутат Олександр Пасічний, архівне фото «МикВісті»

У народного депутата України Олександра Пасічного, що представляє у парламенті інтереси жителів Миколаївської області, не спрацювала кнопка під час голосування за ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини.

Про це він повідомив у своєму зверненні до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, яке є у розпорядженні «МикВісті».

Нардеп зазначив, що хотів проголосувати «за», однак кнопка в електронній системі підрахунку голосів не спрацювала. Він також попросив врахувати його голос «за» й надати відповідні доручення апарату ВРУ щодо перевірки його пульту голосування.

Звернення народного депутата Олександра Пасічного до голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо голосування за ратифікацію надрової угоди

Нагадаємо, що решта народних депутатів, обраних від Миколаївщини, підтримали ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини. Зокрема свій голос «за» віддали Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Олександр Гайду, Ігор Копитін, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець. Загалом рішення щодо угоди про надра підтримали 338 народних обранців.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.