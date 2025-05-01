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Уряд опублікував текст угоди зі США про надра: деталі

Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.

Згідно з угодою, Україна зберігає суверенітет над своїми природними ресурсами, а документ не суперечить чинному законодавству про державну власність, приватизацію чи правовий режим майна.

Також передбачено, що домовленості не можуть конфліктувати із зобов’язаннями України перед Європейським Союзом чи міжнародними фінансовими організаціями.

Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду відбудови. Українська сторона інвестуватиме в нього доходи, отримані від продажу ліцензій і рентних платежів за видобуток мінералів.

Також документ передбачає, що у випадку надання Україні нової військової допомоги у вигляді озброєнь, технологій чи навчання, її вартість буде врахована як внесок США у цей фонд.

До переліку стратегічних ресурсів, що охоплюються угодою, входять нафта, природний газ (зокрема скраплений), а також десятки рідкоземельних і промислових мінералів. Серед них — літій, кобальт, уран, графіт, золото, мідь, нікель, титан, паладій, платина, цинк, цирконій, а також хімічні елементи, необхідні для виробництва сучасної техніки й оборонної продукції.

Нагадаємо, що раніше «Європейська правда» писала, що документ не містить низки заявлених українським урядом положень. Зокрема, в ньому не прописані принципи управління фондом, а також не згадується про намір реінвестувати всі доходи у відбудову України протягом наступних десяти років. Ці умови мають бути включені в наступну угоду, яку сторони ще готують.

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