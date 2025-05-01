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Угода про надра між Україною та США: 57 мінералів і військова допомога як внесок до спільного фонду

Україна і США уклали угоду про надра, фото: Юлія СвириденкоУкраїна і США уклали угоду про надра, фото: Юлія Свириденко

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр, однак більшість конкретних положень буде врегульована у наступному, технічному документі.

Про це повідомляє «Європейська правда», журналісти якої ознайомилися з текстом підписаного документа.

Угода стосується 57 видів мінералів, зокрема нафти й природного газу, і стосується лише нових родовищ, на які ліцензії будуть видаватися вже після набуття нею чинності. Окремо підкреслюється, що документ не поширюється на доходи від уже наявної української інфраструктури, що свого часу було запропоновано американською стороною.

Документ визначає загальні принципи співпраці, зокрема участь США у розвитку галузі, а також подальшу військову підтримку України. Передбачається, що постачання озброєнь, технологій чи проведення навчань для ЗСУ вважатиметься внеском США до спільного фонду, який формуватиметься з українських надходжень — зокрема рентних платежів і доходів від ліцензій.

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Однак документ не містить низки заявлених українським урядом положень. Зокрема, в ньому не прописані принципи управління фондом, а також не згадується про намір реінвестувати всі доходи у відбудову України протягом наступних десяти років. Ці умови мають бути включені в наступну угоду, яку сторони ще готують.

Варто зазначити, що підписаний документ не передбачає переваг для американських компаній під час розподілу ліцензій — вони братимуть участь на загальних умовах, без «права першої руки». Також угода не підпорядковує Україну американському праву та узгоджується з європейськими прагненнями України. У випадку виникнення протиріч із домовленостями з ЄС, положення цієї угоди підлягатимуть перегляду.

За інформацією видання, нинішня угода має обсяг лише 12 сторінок, тоді як початковий американський проєкт, переданий у березні, містив понад 90.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Також Україна та США ще обговорили деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини.

Тиждень тому  країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

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