Трамп заявив, що Україна погодилася надати США корисні копалини на $500 млрд

Дональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стверджує, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами республіканця, Україна володіє «надзвичайно цінною землею», зокрема через значні поклади нафти та газу.

Дональд Трамп також зазначив, що за час повномасштабної війни росії проти України Сполучені Штати витратили на підтримку Києва сотні мільярдів доларів. Він наголосив, що хоче, аби ці кошти «були захищені».

— Вони можуть укласти угоду, а можуть і не укласти. Колись вони можуть стати російськими, а можуть і не стати. Але ми вклали в це величезні гроші, і я сказав: «Я хочу їх повернути». Я прямо сказав їм: «Я хочу еквівалент приблизно 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних ресурсів». І вони загалом погодилися, — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Олаф Шольц заявив, що такий підхід є «дуже егоїстичним і егоцентричним», оскільки ресурси України мають бути спрямовані на її повоєнне відновлення, а не використовуватися як плата за підтримку під час війни.