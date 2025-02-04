Шольц розкритикував ідею Трампа допомагати Україні в обмін на ресурси

Олаф Шольц, фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції президента США Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Як передає німецький телеканал n-tv, Шольц заявив, що такий підхід є «дуже егоїстичним і егоцентричним», оскільки ресурси України мають бути спрямовані на її повоєнне відновлення, а не використовуватися як плата за підтримку під час війни.

«Головне завдання — допомогти Україні відбудувати країну після величезних руйнувань. Тому її ресурси повинні працювати на майбутнє, а не ставати розмінною монетою», — наголосив канцлер.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, презентуючи план перемоги у Верховній Раді, заявив, що Україна готова укласти зі стратегічними партнерами спеціальну угоду про спільний захист критичних ресурсів, інвестиції та використання економічного потенціалу.

За його словами, йдеться про природні ресурси та метали, вартість яких оцінюється у трильйони доларів. Серед них — уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно важливі елементи, які дають Україні конкурентну перевагу на світовому ринку.