Зеленський у Раді представив План перемоги: з чого він складається

Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Про це стало відомо з трансляції виступу глави держави у парламенті.

За словами Володимира Зеленського, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від Росії.

Також він наголосив, що терміновість плану перемоги — саме зараз. І якщо почати рухатись за цим планом зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Президент зазначив, що протягом десятиліть, Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме — факт, що Україна не є членом НАТО. Саме це спокушало Росію посягати на українську безпеку.

За його словами Україна та партнери повинні разом змінити обставини так, щоб війна закінчилася, щоб РФ «була примушена до миру».

«Перший пункт — це запрошення в НАТО. Зараз. Це визначеність, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, другий пункт — оборона, це незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону РФ (в тому силі повернення війни на ворожу територію). Цей пункт має таємний додаток.

Третій пункт — стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії.

Четвертий пункт — стратегічно-економічний потенціал України. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами.

Пʼятий пункт — розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу і захисту Європи. Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після війни.

«Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантувати безпеку всій Європі. Це гідна місія для наших героїв», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що журналісти The Times оприлюднили чотири пункти Плану перемоги, який Володимир Зеленський планує представити президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Також Президент України Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.

Під час зустрічі політики детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови — постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.