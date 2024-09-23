  • понеділок

    23 вересня, 2024

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

The Times опублікувало чотири пункти плану перемоги, але Офіс президента не повідомляв журналістам таку інформацію

Володимир Зеленський, архівне фото «МикВісті»Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»

Журналісти The Times оприлюднили чотири пункти плану перемоги, який Володимир Зеленський планує представити президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела в Офісі президента.

В Офісі президента наголосили, що журналістів видання The Times не ознайомлювали з планом перемоги. 

Зазначається, що загалом у мирному плані є пʼять пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період з жовтня по грудень, а втілення пʼятого - після війни. Деталі мирного плану, оприлюднені у виданні, є узагальненнями авторів. 

«Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено», — повідомляють в Офісі президента.

The Times пише, що план перемоги Зеленського передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Головним пунктом є запит на гарантії безпеки Заходу, схожий на пакт про взаємну оборону в рамках членства в НАТО. У ньому йдеться про підтримку продовження вторгнення України в РФ, зокрема, в Курську область, щоб забезпечити територіальний козир для переговорів.

Також, у ньому міститься запит на надання Україні «конкретної» сучасної зброї. Окрім цього, у плані міститься пункт про міжнародну фінансову допомогу для відбудови економіки України, зруйнованої внаслідок вторгнення Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

новини

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани

Аліна Квітко
новини

«Мені 80 років, я ходжу і падаю. Нема, де присісти», — жителька Миколаєва не розуміє, чому влада прибрала усі лавки вздовж проспекта

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нових вольєрів у зоопарку

Юлія Бойченко
новини

На коригування проєкту реконструкції частини водогону у Миколаєві витратять майже ₴1 млн

Юлія Бойченко
новини

«Мрію побачити тата живим»: миколаївці традиційно вийшли на акцію в підтримку полонених

Олена Козубовська

«Мені 80 років, я ходжу і падаю. Нема, де присісти», — жителька Миколаєва не розуміє, чому влада прибрала усі лавки вздовж проспекта

Зеленський каже, що наступні місяці будуть вирішальними у війні проти Росії

2 години тому

У Миколаєві відключили ліфти у багатоповерхівці: їх мали відремонтувати ще чотири роки тому

Головне сьогодні