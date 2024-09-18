Володимир Зеленський, архівне фото «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За його словами, тепер треба рішучість, щоб його реалізувати.

— Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги — усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер — рішучість реалізувати, — сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що про неможливість «заморожування війни» чи будь-яких інших рішень, які не будуть остаточними у питанні війни між Росією та Україною.

— Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна та тривала безпека України, а отже всієї Європи. Саме заради цього працюємо, — сказав він.

Два дні тому, 16 вересня, Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України у війні готовий на 90%. За його словами, план охоплює військові, політичні, дипломатичні та економічні аспекти, кожен із яких має чіткий перелік дій для зміцнення позицій України. «Жодної неможливої речі там немає», — наголосив у зверненні до українців. Наступного дня глава держави анонсував «сильне» військове наповнення плану перемоги.

У середу, 18 вересня, повідомлялось, що адміністрація Джо Байдена ознайомилася із запропонованим президентом Володимиром Зеленським планом щодо завершення війни в Україні та визнала його реалістичним.

Японське інформагентство Kyodo News з посиланням на високопосадовця уряду повідомило, що План перемоги у війні Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Як пише Суспільне, у плані також наголошуватиметься на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного оборонного потенціалу. Він буде представлений під час саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці цього місяця, відзначає агенція.

За словами посадовця, поки повномасштабна війна, розпочата в лютому 2022 року, затягується, Україна прагне взяти на себе лідерство в мирних зусиллях, пропонуючи конкретні заходи тиску на Росію у військовому, економічному, політичному та дипломатичному планах.

На військовому фронті в плані буде визначено необхідну кількість і типи озброєння, включно з ракетами великої дальності, наданими Сполученими Штатами і Великою Британією, для досягнення перемоги, а також терміни їх доставки та очікуваний вплив на полі бою.

«Підкреслюючи успіх операції України у Курській області Росії, план також припускає, що посилення нападів на російську територію буде ефективним у створенні соціальних заворушень у країні, очолюваній президентом Володимиром Путіним», — йдеться у матеріалі, який цитує Суспільне.

Що стосується економічних заходів, за даними джерела агентства, план передбачатиме інвестиції союзників для розширення виробництва в Україні зброї, такої як безпілотники та ракети, водночас вимагаючи впровадження нових санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати війну.

Політичні кроки плану включатимуть прохання про якнайшвидше членство України в НАТО. На дипломатичному рівні буде наголошено на необхідності зміцнення відносин з країнами «Глобального Півдня», що розвиваються, від яких Росія залежить у торгівлі, з метою максимального тиску на Москву.

Як пише Kyodo News, очікується, що Зеленський відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня і представить свій план перемоги Байдену та двом кандидатам на виборах президента США 5 листопада, віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.