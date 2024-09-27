Зеленський обговорив з Трампом план перемоги

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив план перемоги.

Про це повідомила пресслужба глави держави в п’ятницю, 27 вересня.

— Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, плану перемоги, — сказав президент України перед початком зустрічі.

Володимир Зеленський зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру, і представив Трампу план перемоги.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області Росії та її завдання, українські інновації в боротьбі проти терору РФ, а також про непропорційно високі втрати армії.

Під час зустрічі політики детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови - постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для Росії отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

— Він (президент України. — прим.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн — таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація, — сказав він.

Раніше журналісти The Times оприлюднили чотири пункти плану перемоги, який Володимир Зеленський планує представити президентові США Джо Байдену.