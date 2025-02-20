Майкл Волц, фото: Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду... Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – сказав Волц.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Згодом радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються.