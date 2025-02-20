  • четвер

    20 лютого, 2025

  • -5.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • -5.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин

Майкл Волц, фото: Getty ImagesМайкл Волц, фото: Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду... Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – сказав Волц.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Згодом радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються.

Останні новини про: Війна в Україні

В Одесі відновили багатоповерхівку, пошкоджену під час російського обстрілу
«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом
У Херсоні рятувальники деблокували ще одне тіло загиблої людини після атаки РФ: аварійно-рятувальні роботи завершені

Читайте також:

новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа
новини

Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні рятувальники деблокували ще одне тіло загиблої людини після атаки РФ: аварійно-рятувальні роботи завершені
«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом
В Одесі відновили багатоповерхівку, пошкоджену під час російського обстрілу

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Фейкові повідомлення про замінування: виконком Миколаєва затвердив новий алгоритм дій

4 години тому

«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом

Головне сьогодні