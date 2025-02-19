Трамп написав критичний пост про Зеленського: «Диктатор без виборів»

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів» та звинуватив у розтраті американських коштів.

Таку заяву він написав в Truth Social.

«Подумайте, скромно успішний комік Володимир Зеленський, переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати. Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати не отримають нічого назад. Чому сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання, оскільки ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас – у нас великий, прекрасний океан», – написав Трамп.

За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

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«Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, яку ми надіслали йому «зникла». Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що йому вдавалося, це грати на Байдені «як на скрипці». Диктатор без виборів, краще Зеленському рухатись швидко, інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що може зробити лише «Трамп» і його адміністрація. Байден ніколи не пробував, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, мабуть, хоче зберегти «вигідне підприємство». Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Країна розтрощена, і мільйони невиправдано загинули – і це продовжується», – сказав Трамп.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.