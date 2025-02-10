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Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Вашингтон досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Як повідомляє Reuters, Дональд Трамп не став розкривати подробиць своїх контактів із президентом Росії Володимиром Путіним, але фактично підтвердив, що спілкувався з ним після своєї інавгурації 20 січня.

— Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну, — заявив він.

Дональд Трамп також підкреслив, що США підтримують контакти і з Росією, і з Україною.

— Ми розмовляємо з обома сторонами, — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Також Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

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