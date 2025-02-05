Якщо це буде єдиний варіант, я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та британський журналіст Пірс Морган, скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Про це він заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

За словами Володимира Зеленського, за столом мирних перемовин мають бути Україна, Росія, Сполучені Штати Америки та Європа.

— Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей — звісно ми підемо на це, — сказав Володимир Зеленський.

Також президент України наголосив, що його особисте ставлення до очільника РФ у цьому випадку не має значення.

— Я вважаю його ворогом. І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що зараз Україна не може повернути всі території, і «не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати». Він додав, що країна не може «порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні». Також не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».