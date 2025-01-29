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Путін заявив про готовність до переговорів, але вважає їх «нелегітимними» — Зеленський відповів

Володимир Путін, фото: TASSВолодимир Путін, фото: TASS

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Про це він сказав в інтерв’ю на пропагандистському телеканалі «Россия 1».

За словами Володимира Путіна, під час можливих переговорів Кремль висуватиме вимоги, що «відповідають інтересам Росії». При цьому він зазначив, що вести перемовини можна з будь-ким, але президент України Володимир Зеленський, на його думку, «нелегітимний» і не може підписувати жодні документи.

Також Путін згадав указ Зеленського, який забороняє переговори з ним, і заявив, що для початку діалогу Україна має «знайти спосіб змінити цей указ».

— Росія поки що не бачить бажань України розв’язати будь-яке питання юридичного характеру. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку України і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу, — сказав Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці заяви, наголосивши, що Путін боїться реальних переговорів і намагається затягнути війну.

Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення, — заявив Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що завдяки ухваленню рішення про заборону на прямі перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним зупинив сепаратизм у країні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що війна, розв’язана Росією проти України, має закінчитися в спосіб, який відповідає прагненням українського народу.

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