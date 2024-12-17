У Білому домі заявили, що Україна має сама вирішувати, коли сідати за стіл переговорів

Речник Пентагону Джон Кірбі, фото: сnn.com

Війна, розв’язана Росією проти України, має закінчитися в спосіб, який відповідає прагненням українського народу, а Президент США Джо Байден допомагатиме цьому до самого завершення своєї каденції.

Про це 16 грудня заявив радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підходи Дональда Трампа щодо України, пише Укрінформ.

Він зазначив, що не вступатиме в суперечки із позицією обраного Президента США, однак заявив, що чинна адміністрація зберігає головні принципи:

«Нічого про Україну без України. Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки», — заявив Джон Кірбі.

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Він також наголосив, що Володимир Зеленський був обраний українським народом, щоби представляти його у виконавчій гілці влади, тому саме він вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.

«Як ми чітко підкреслили йому раніше, і я можу це зробити сьогодні, коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, він (Зеленський, — прим.) знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів», — додав представник Білого дому.

Крім того, він заявив, що чинний уряд США робить все необхідне для того, аби українська армія мала все необхідне для подальших успіхів на полі бою, відкидання росіян та ускладнення для Володимира Путіна планів на продовження війни.

У цьому контексті Джон Кірбі нагадав, що попри певні успіхи росіян на сході України, Володимиру Путіну все ж довелося звертатися за допомогою до КНДР. Крім того, йому потрібно закуповувати зброю. Але крім ракет, артилерійських снарядів та іншого озброєння він також має купувати багато мішків для трупів.

«І я вважаю, що про це також не варто забувати», — зауважив представник адміністрації США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО. За його словами, коли Україна матиме перелік пунктів, які поставлять її в сильну позицію, тоді можна буде сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, що у серпні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не веде переговорів із терористами, реагуючи на інформацію ЗМІ про нібито зірвані переговори з РФ через посередників щодо припинення атак на енергетику.

Згодом французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела писало, що Україна та Росія начебто вели таємні переговори щодо укладення угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак операція Збройних сил України в Курській області зірвала ці плани.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде жодних переговорів із Росією, у тому числі і в сфері енергобезпеки.

Тим часом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атаки на Курську область.

Також слід зазначити, що згідно соціальному опитуванню, більше половини українців розглядають можливість проведення перемовин з Росією задля припинення війни.