Україна має зміцнити позиції перед переговорами з РФ залучаючи ЄС та НАТО, — Зеленський

Перемовини, ілюстративне фото ЕРА

Президент Володимир Зеленський заявив, що у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО.

Про це він сказав на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві.

За словами Президента, коли Україна матиме перелік пунктів, які поставлять її в сильну позицію, тоді можна буде сісти за стіл переговорів.

«Хто буде за цим столом переговорів? Так, Росія, Україна і, як я сказав, Європейський Союз і НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе частиною безпекової системи у цих союзах. І в цьому форматі я розумію, коли ми можемо сісти, про що ми будемо говорити. Тому що я буду розуміти, хто навколо нас і про що ми можемо домовлятися», — сказав Володимир Зеленський.

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При цьому він заявив, що найважче питання, яке треба буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна Росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

«Я думаю, що найважче питання, яке нам треба буде вирішувати, бо особа, яка буде сидіти навпроти, Росія, якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися?», — сказав він.

Президент також підкреслив, що, якщо заморозити війну без сильної позиції для України, Росія невдовзі повернеться з новою агресією.

«Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років, це не залежить від нас, він повернеться і він зруйнує нас повністю й цілковито. Він спробує нас зруйнувати», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у серпні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не веде переговорів із терористами, реагуючи на інформацію ЗМІ про нібито зірвані переговори з РФ через посередників щодо припинення атак на енергетику.

Раніше французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела писало, що Україна та Росія начебто вели таємні переговори щодо укладення угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак операція Збройних сил України в Курській області зірвала ці плани.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде жодних переговорів із Росією, у тому числі і в сфері енергобезпеки.

Тим часом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атаки на Курську область.

Також слід зазначити, що згідно соціальному опитуванню, більше половини українців розглядають можливість проведення перемовин з Росією задля припинення війни.