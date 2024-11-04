В Офісі Зеленського заперечили повідомлення про переговори України з Росією

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, фото ОПУ

Україна не веде жодних переговорів із Росією, у тому числі і в сфері енергобезпеки, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це пише Радіо Свобода.

Цій заяві передувала публікація видання Financial Times, яке з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

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— Ці переговори, як пишуть, нібито України і Росії — це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким співорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту формули миру. Була дуже велика кількість країн із різних континентів. Всі ці тематичні конференції проходять без Росії. Ми зафіксували принципи, ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, — будь ласка, — сказав Андрій Єрмак в інтерв’ю, оприлюдненому в ефірі національного телемарафону 4 листопада.

За його словами, така ж ситуація з продовольчою безпекою.

— Вже був зерновий коридор, рік існував. Коли були дві угоди: одна — Туреччина, ООН, Україна, друга — Туреччина, ООН, Росія. Для нас було дуже важливо, щоб відбулася конференція. Всі зафіксували принципи. Якщо хтось готовий після цього в цих рамках імплементувати досягнення цієї конференції, — будь ласка. Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у формулі миру України, — сказав голова ОП.

Він зазначив, що поява повідомлень про переговори є «можливо реакцією на ці конференції».

— Але точно можу сказати, що Україна ніяких переговорів із Росією не веде, — сказав Єрмак.

На уточнювальне запитання про те, чи вимагали партнери від України не бити по певних об’єктах на території Росії, він відповів: «Давайте так скажемо... Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають, наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо б дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися».

— У першу чергу, не тому, що їх там турбує щось, що відбувається з Росією, а, розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійними атаками, — сказав голова Офісу президента.

За інформацією The Washington Post, Росія та Україна ще в серпні 2024 року планували направити до Катару делегації для початку переговорів про відмову від ударів по енергетичних об’єктах, проте їх було зірвано через наступ ЗСУ в Курській області.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков наприкінці жовтня заперечив, що Москва і Київ ведуть переговори про обопільне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, заявивши, що «зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій».