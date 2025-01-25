Зеленський заявив, що зупинив сепаратизм завдяки забороні на переговори з Путіним

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки ухваленню рішення про заборону на прямі перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним зупинив сепаратизм у країні.

Про це він сказав під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, пише «Укрінформ» та «Суспільне»

За словами Володимира Зеленського, президент РФ почав створювати велику кількість різних каналів із сепаратистами разом із представниками інших країн щодо впливу на Україну та на особисто на нього.

«Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками путіна упродовж війни. Це було, коли їхні війська були тут, у Київському регіоні», — заявив президент.

На думку Зеленського, це рішення абсолютно справедливе, позаяк саме він є лідером тих чи тих перемовин як президент України.

«Путіну це, звісно не подобалося, бо каналів у нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, навіть у деяких наших інституціях, про що я поки не готовий публічно говорити», — додав глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабної війни, і сказав, що той «не ангел».