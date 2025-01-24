  • пʼятниця

    24 січня, 2025

  • 7.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Він не ангел»: Трамп заявив, що Зеленський не повинен був допустити війни

Президент США Дональд Трамп, фото: X, The White HouseПрезидент США Дональд Трамп, фото: X, The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабної війни, і сказав, що той «не ангел». 

Про це він розповів в інтервʼю Fox News.

Дональд Трамп вкотре повторив, що вважає, що зараз Володимир Зеленський готовий до мирної угоди

«Ви знаєте, він — не ангел. Він не повинен був дозволити цій війні статися», — заявив американський президент.

Він вважає, що Володимир Зеленський «бореться з набагато більшою сутністю, набагато могутнішою».

«Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б домовитися», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.

Також слід зазначити, що Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ. Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що це було нечесно, коли українцям розповідали про вступ в НАТО
Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Іспанії посилення санкцій проти Росії
Трамп хоче зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт Варварівського мосту торік витратили ₴44 млн

Юлія Бойченко
новини

Зважування вантажівок у русі: на під’їзді Миколаєва запрацює WIM-комплекс

Аліна Квітко
новини

Фонтан на Соборній зламався через затоплене приміщення з обладнанням

Аліна Квітко
новини

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Аліна Квітко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Трамп хоче зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні
Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Іспанії посилення санкцій проти Росії
Зеленський заявив, що це було нечесно, коли українцям розповідали про вступ в НАТО

Зважування вантажівок у русі: на під’їзді Миколаєва запрацює WIM-комплекс

Мазут з російських танкерів дістався берегів Одещини

1 година тому

Головне сьогодні