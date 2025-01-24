«Він не ангел»: Трамп заявив, що Зеленський не повинен був допустити війни

Президент США Дональд Трамп, фото: X, The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабної війни, і сказав, що той «не ангел».

Про це він розповів в інтервʼю Fox News.

Дональд Трамп вкотре повторив, що вважає, що зараз Володимир Зеленський готовий до мирної угоди.

«Ви знаєте, він — не ангел. Він не повинен був дозволити цій війні статися», — заявив американський президент.

Він вважає, що Володимир Зеленський «бореться з набагато більшою сутністю, набагато могутнішою».

«Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б домовитися», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.

Також слід зазначити, що Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ. Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».