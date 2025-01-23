Трамп хоче зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні
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- Анна Гакман
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20:14, 23 січня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.
Як повідомляє The Guardian, таку заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
«Я дійсно хотів би незабаром зустрітися з президентом Путіним, щоб покласти край цій війні. І це не з погляду економіки або чогось іще. Це з погляду того, що мільйони життів витрачаються даремно», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ. Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».
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