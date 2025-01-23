Трамп вимагає від Путіна «укласти угоду» для завершення війни: відповідь Кремля

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».

«З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ», — наголосив американський президент.

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За його словами, якщо найближчим часом не укладуть угоду про припинення війни, в нього не буде «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується».

«Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час «УКЛАСТИ УГОДУ». БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!!», — підсумував Дональд Трамп.

Пізніше в Кремлі прокоментували ультиматум Дональда Трампа.

Як зазначив речник Кремля Дмитрій Пєсков, в заяві Трампа «особливо якихось нових елементів» не вбачають.

Він заявив, що Трампу подобаються санкційні методи, тому у свій перший термін він став «президентом Америки, який найчастіше вдавався» до таких інструментів.

Також Дмитрій Пєсков додав, що Росія залишається готовою до діалогу зі США, який «мав місце» під час першого терміну Трампа. При цьому він сказав, що Росія чекає сигналів, «яких поки не надходило».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, заявив, що готовий до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни проти України. Про це він сказав, вітаючи Дональда Трампа із вступом на посаду президента.