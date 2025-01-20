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Путін привітав Трампа та заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: APДональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: AP

Президент Росії Володимир Путін, заявив, що готовий до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни проти України. Про це він сказав, вітаючи Дональда Трампа із вступом на посаду президента. 

Відповідну заяву опублікував «Интерфакс».

«Ми відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Найважливіше тут — усунути першопричини кризи», — сказав він.

За його словами, врегулювання розв’язаної ним війни має передбачати «довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіон».

Путін привітав Дональда Трампа із вступом на посаду американського президента, зазначивши, що готовий відновити прямі контакти із США.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Володимиром Путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.

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