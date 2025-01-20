Путін привітав Трампа та заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України
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- Світлана Іванченко
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18:21, 20 січня, 2025
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Президент Росії Володимир Путін, заявив, що готовий до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни проти України. Про це він сказав, вітаючи Дональда Трампа із вступом на посаду президента.
Відповідну заяву опублікував «Интерфакс».
«Ми відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Найважливіше тут — усунути першопричини кризи», — сказав він.
За його словами, врегулювання розв’язаної ним війни має передбачати «довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіон».
Путін привітав Дональда Трампа із вступом на посаду американського президента, зазначивши, що готовий відновити прямі контакти із США.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Володимиром Путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.
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