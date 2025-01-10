Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним, — Reuters

Дональд Трамп й Володимир Путін, фото AP

Обраний Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.

Як пише Reuters, під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.

Дональд Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.

«Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні», — додав Дональд Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Кремль поки що не коментував заяву Дональда Трампа. Однак прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив журналістам, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з російським правителем після інавгурації 20 січня, у Москві це вітатимуть.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що конфлікт на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні. Але згодом наголосив на сподіванні зупинити війну в Україні за пів року.