Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за пів року

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сподівається зупинити війну в Україні за пів року.

Про це пише CNN.

У своїй заяві він розкритикував тактику експрезидента Джо Байдена щодо України.

«Росія багато років говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А потім Байден порушив це і сказав, що ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», — сказав Дональд Трамп.

Крім того, він прокоментував можливу зустрів із Путіним. Трамп наголосив, що не скаже, коли це точно станеться, але нібито знає, що Путін точно хоче зустрітися. При цьому вважає недоречним зустрічатися до інавгурації, яка відбудеться 20 січня, але каже, багато молодих людей стають солдатами і щодня помирають.

«Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було», — вкотре наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп запропонував європейським державам розмістити свої війська в Україні для забезпечення контролю за виконанням режиму припинення вогню.