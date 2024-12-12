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Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував європейським державам розмістити свої війська в Україні для забезпечення контролю за виконанням режиму припинення вогню.

Як повідомляє The Wall Street Journal, дану заявив він зробив минулого тижня, під час візиту до Парижу.

Як повідомляє видання, на зустрічі в Парижі Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону, що не підтримує вступ України до НАТО. Однак він висловив бажання, щоб після завершення бойових дій Україна стала сильною і озброєною.

Крім того, Трамп підкреслив, що Європа повинна грати провідну роль у захисті та підтримці України, та висловив бажання, щоб європейські війська перебували в Україні для моніторингу припинення вогню.

Зустріч у Парижі: що відомо

Вдень 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу взяли участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, після п’ятирічної перерви через пожежу.

Зеленський провів ряд зустрічей з декількома лідерами держав, зокрема з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Після зустрічі із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів, що вони спілкувались про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

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