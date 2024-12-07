Зеленський прилетів до Парижу
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- Анна Гакман
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15:22, 07 грудня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де планує провести серію зустрічей з кількома лідерами держав.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Зазначається, що увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, яка відбудеться після п’ятирічної перерви через пожежу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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