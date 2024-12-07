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Зеленський прилетів до Парижу

Володимир Зеленський, фото: ОПВолодимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де планує провести серію зустрічей з кількома лідерами держав.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, яка відбудеться після п’ятирічної перерви через пожежу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

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