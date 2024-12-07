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Зеленський нагородив начальника Снігурівської МВА Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, фото НикВестиГолова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський нагородив начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Згідно з Указом Президента від 6 грудня № 837/2024, нагороду присуджено за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування та самовіддану працю в умовах воєнного стану.

«Постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові постановляю», – йдеться в Указі.

Як відомо, Іван Кухта — депутат Миколаївської обласної ради 7 та 8 скликань. З 2022 року обіймає посаду голови Снігурівської міської військової адміністрації після деокупації міста. У 2020 році обраний депутатом Миколаївської обласної ради 8 скликання від партії «Слуга народу». Головував у комісії з питань промислової політики, підприємництва, транспорту, водного господарства, енергетики, енергозбереження та цифровізації.

 

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