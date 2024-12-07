«Спілкувались про справедливий мир»: Зеленський провів ряд зустрічей в Парижі

Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.

Як написав Зеленський у своєму телеграм-каналі, вони спілкувались про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

«Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський провів ряд зустрічей з декількома лідерами держав, зокрема з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Як відомо, сьогодні вдень Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу взяли участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, після п’ятирічної перерви через пожежу.