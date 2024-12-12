Конфлікт на Близькому Сході легше вирішити, ніж війну в Україні, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Time.

Трамп неодноразово обіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні протягом 24 годин. Однак в інтерв'ю він зазначив, що кризу на Близькому Сході легше вирішити, ніж з повномасштабною війною в Україні.

«Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною», — говорить він.

Нагадаємо, декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.

Після цього, Дональд Трамп заявив, що ситуація на Близькому Сході є «менш складною» у порівнянні з війною в Україні.