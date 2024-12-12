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Конфлікт на Близькому Сході легше вирішити, ніж війну в Україні, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп. Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Time.

Трамп неодноразово обіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні протягом 24 годин. Однак в інтерв'ю він зазначив, що кризу на Близькому Сході легше вирішити, ніж з повномасштабною війною в Україні.

«Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною», — говорить він.

Нагадаємо, декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.

Після цього, Дональд Трамп заявив, що ситуація на Близькому Сході є «менш складною» у порівнянні з війною в Україні.

Зустріч у Парижі: що відомо

Вдень 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу взяли участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, після п’ятирічної перерви через пожежу.

Зеленський провів ряд зустрічей з декількома лідерами держав, зокрема з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Після зустрічі із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів, що вони спілкувались про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

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