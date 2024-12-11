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Трамп заявив, що ситуація на Близькому Сході «менш складна», ніж війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація на Близькому Сході є «менш складною» у порівнянні з війною в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю французькому журналу Paris Match.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що розв'язання проблеми України потребує співпраці з Росією. 

«Обидві країни зазнають величезних втрат, цифри яких важко повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть. [...] Близький Схід, безумовно, є важливим пріоритетом, але я вважаю, що ситуація там менш складна, ніж конфлікт між Україною та Росією», — додав Трамп.

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Як відомо, декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.

«У нас була гарна зустріч з президентом Зеленським», — додав Трамп.

Зустріч у Парижі: що відомо

Вдень 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Увечері лідери держав та урядів близько 40 країн світу взяли участь у церемонії відновлення собору Паризької Богоматері, після п’ятирічної перерви через пожежу.

Зеленський провів ряд зустрічей з декількома лідерами держав, зокрема з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Після зустрічі із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів, що вони спілкувались про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

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