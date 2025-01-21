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Трамп: Зеленський хоче підписати мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський та новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

На думку американського президента Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий до угоди для припинення війни.

Про це він сказав під час свого першого дня в Білому домі після інавгурації, повідомляє Fox News.

«Він каже мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду», — сказав він.

Однак Дональд Трамп не знає, чи хоче укладати угоду президент Росії Володимир Путін. Він додав, що це має бути важливе для російської сторони рішення, оскільки Володимир Путін «знищує Росію, відмовляючись від угоди з Україною».

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США.

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