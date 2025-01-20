Дональд Трамп став 47-м президентом США

Президент США Дональд Трамп та Віце-президент США Джей Ді. Фото: Getty Images

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США.

Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія, повідомляє «Європейська правда».

«Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів», — сказав він у своїй присязі.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році.

Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа