  • понеділок

    20 січня, 2025

  • 2.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дональд Трамп став 47-м президентом США

Президент США Дональд Трамп та Віце-президент США Джей Ді. Фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп та Віце-президент США Джей Ді. Фото: Getty Images

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США.

Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія, повідомляє «Європейська правда».

«Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів», — сказав він у своїй присязі.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. 

Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Нагадаємо, що речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.

Нагадаємо, раніше Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.

Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа

Останні новини про: Дональд Трамп

Путін привітав Трампа та заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України
Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, — Зеленський привітав Трампа
Трамп планує відновити смертну кару на федеральному рівні, — ЗМІ
Реклама

Читайте також:

новини

За рік у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів ₴37,6 млн: це найбільший показник з 2009 року

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми в режимі пожежників», — у ДЖКГ Миколаєва пояснили, що сфокусовані на відбудові пошкоджених будинків, а не на масштабних проєктах

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

Юлія Бойченко
новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп планує відновити смертну кару на федеральному рівні, — ЗМІ
Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, — Зеленський привітав Трампа
Путін привітав Трампа та заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

У Миколаєві хочуть створити простір для навчання та грантової підтримки підприємців

Понад 27 тисяч боєприпасів знищили на Миколаївщині з початку війни

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні