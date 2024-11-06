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Трамп офіційно набрав більшість голосів на виборах у США

Дональд Трамп обраний президентом США. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan VucciДональд Трамп обраний президентом США. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan Vucci

Кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Останні 10 голосів виборників Трамп здобув, перемігши в «хиткому» штаті Вісконсин. Хоча підрахунок голосів триває в деяких штатах, таких як Невада, Мічиган і Аризона, вони вже не можуть змінити загальний результат, оскільки і там лідирує Трамп.

Вибори 47-го президента США

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6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини. 

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

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