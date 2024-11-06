Трамп офіційно набрав більшість голосів на виборах у США
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- Світлана Іванченко
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12:58, 06 листопада, 2024
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Останні 10 голосів виборників Трамп здобув, перемігши в «хиткому» штаті Вісконсин. Хоча підрахунок голосів триває в деяких штатах, таких як Невада, Мічиган і Аризона, вони вже не можуть змінити загальний результат, оскільки і там лідирує Трамп.
Вибори 47-го президента США
6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.
Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.
Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.
З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».
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