Трамп перемагає на президентських виборах у США

Трамп победил на президентских выборах

Народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.

Як пише видання The Hill, 6 листопада у США підрахували результати загальнонаціонального голосування на виборах Президента США.

Наразі це єдиний медіапідрахунок, який свідчить про відповідні результати.

Зазначається, що загалом республіканець набрав 280 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

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Нагадаємо, що у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Також Дональд Трамп переміг у штаті Джорджія, який коливається.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.