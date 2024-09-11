Вибори в США: Гаріс випередила Трампа на дебатах, — опитування

Дональд Трамп і Камала Гарріс під час дебатів 10 вересня. Фото: Getty Images Фото Getty Images

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.

Сам Дональд Трамп похвалив дебати, і назвав їх «найкращими у своїй кар'єрі».

Обговорення війни в Україні стало однією з ключових тем дебатів. Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на питання про перемогу України. Він знову пообіцяв зупинити війну ще до офіційного вступу на пост президента.

«Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі», — заявив він.

Дональд Трамп також звинуватив чинного президента Джо Байдена в нерішучості щодо вимог до Європи та відзначив, що Джо Байден не знає, як ефективно спілкуватися з Володимиром Путіним.

«Я знаю Зеленського і Путіна, вони поважають мене, вони не поважають Байдена», — сказав він.

Камала Гарріс, у свою чергу, розкритикувала Дональда Трампа за спроби «дружити» з диктаторами. Вона зазначила, що якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін «вже сидів би у Києві та планував би напад на Польщу». Камала Гарріс додала, що Дональд Трамп «просто відмовився б від цієї війни і від підтримки України».

Кандидати також висловилися щодо конфлікту в Гаазі. Камала Гарріс підтримала вирішення проблеми на основі принципу «двох держав», який гарантує безпеку для обох сторін конфлікту. Вона підкреслила свою постійну підтримку Ізраїлю, але зазначила, що «війна у Газі має закінчитися». Дональд Трамп, у свою чергу, заявив:

«Якби я був президентом, війна б не розпочалася. Вона ненавидить Ізраїль. Вона відмовилася зустрічатися із Біньяміном Нетаньягу. Якщо вона стане президентом, Ізраїль перестане існувати через два роки. Коли я був президентом, Іран був банкрутом. Тепер в Ірану повно грошей, вони можуть ними розкидатися», — сказав він.

Наприкінці дебатів Камала Гарріс і Дональд Трамп підсумували свої позиції. Претендентка від демократів заявила, що виборці стали свідками двох різних планів розвитку країни: один з них спрямований вперед, а інший — назад. Вона підкреслила своє бажання інвестувати в економіку майбутнього, підтримувати молоді родини та людей похилого віку, а також захищати фундаментальні права і свободи, зокрема, права жінок на власний вибір щодо свого тіла.

Дональд Трамп, у свою чергу, звинуватив Камалу Гарріс у невиконанні обіцянок. Він зазначив, що країна стає слабшою і що США стикаються з міжнародним презирством. Він також попередив про можливість третьої світової війни через триваючі конфлікти, включаючи війну між Росією та Україною, заявивши, що ситуація на Близькому Сході і в світі загалом є критичною.

Після дебатів 82% учасників опитування повідомили, що їхній вибір кандидата залишився незмінним, 4% змінили свою думку, а 14% задумалися над своїм рішенням.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.