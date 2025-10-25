  • субота

«Я ще не закінчила», — Гарріс натякнула, що в майбутньому можливо балотуватиметься в президенти США

Камала Гарріс натякнула, що в майбутньому можливо балотуватиметься в президенти США.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс натякнула, що можливо знову балотуватиметься в президенти.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC.

Камала Гарріс заявила, що одного дня очільницею Білого дому точно стане жінка, та додала, що, можливо, саме вона одного дня стане президенткою США.

— Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра — це служіння. Це в мене в крові, — заявила колишня посадовиця.

Окрім цього, вона звернулася до свого колишнього суперника та чинного президента США Дональда Трампа, назвавши його «тираном» та «фашистом».

— Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю — і саме це він зробив, — заявила вона.

— Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю — і саме це він зробив, — заявила вона.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп повідомив, що на місці знесеного східного крила Білого дому розпочнуть роботи зі зведення великої бальної зали, про яку він завжди мріяв.

