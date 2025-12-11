Трамп заявив, що 82% українців вимагають мирної угоди з Росією

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що 82% українців нібито наразі вимагають укладення мирної угоди з Росією, а Володимиру Зеленському варто бути «більш реалістичним» щодо майбутніх переговорів.

Про це він заявив журналістам під час круглого столу із бізнес-лідерами у Білому домі.

Дональд Трамп наголосив, що український лідер Володимир Зеленський «має бути більш реалістичним» у своїй позиції щодо мирних переговорів. Президент зазначив, що йому дуже цікаво побачити, коли ж в Україні відбудуться наступні вибори.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей. І, знаєте, якщо подивитися на опитування, я б сказав, що 82% людей вимагають укладення угоди, — сказав він.

Ситуація щодо виборів в Україні

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico стверджував, що Україна нібито «користується війною», щоб не проводити вибори, і заявив, що цей процес варто було б розпочати. Водночас він допустив, що Володимир Зеленський міг би перемогти в такому голосуванні.

Український президент уже неодноразово пояснював, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

Він підкреслив, що вибори можуть відбутися лише за умови вирішення двох ключових питань: як гарантувати безпеку під час голосування, зокрема для військових, та як змінити законодавчу базу, щоб вибори були легітимними. Наразі Володимир Зеленський очікує від парламенту пропозицій щодо змін до виборчого законодавства, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

Водночас у США також лунають заяви щодо виборів: спецпосланець президента Трампа Кіт Келлог підкреслював, що Вашингтон хотів би їх проведення після досягнення перемир’я з Росією.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Крім цього, абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.