  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: Голів ОДА не можна просто звільнити, потрібні кандидатури для заміни

Зеленський заявив про можливі заміни керівників прифронтових областей. Ілюстративне фото: АРЗеленський заявив про можливі заміни керівників прифронтових областей. Ілюстративне фото: АР

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд та Офіс Президента формують перелік можливих змін серед керівників обласних державних адміністрацій.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами глави держави, йдеться не лише про оцінку роботи чинних голів ОДА, а й про підготовку повноцінних замін, особливо у регіонах поблизу фронту, де управлінська стабільність є критично важливою.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, — хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни — не тільки звільнення, — сказав глава держави.

Президент уточнив, що поки що список він не бачив. Документ мають підготувати прем’єр-міністерка, віцепрем’єр з відновлення, профільний заступник керівника ОП, а також СБУ.

— Списку я ще не бачив. Днями такий список має бути, і це мають підготувати премʼєр-міністерка, віцепремʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу. Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також додав, що спілкується з Генеральним штабом ЗСУ щодо військових адміністрацій.

— Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається із ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції — тоді будуть рішення, — розповів він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів, які можуть найближчим часом очолити Офіс президента.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Хто очолить Офіс президента: Зеленський назвав можливих кандидатів
«Я завжди готовий», — Зеленський прокоментував вимогу Трампа щодо виборів
Зеленський заявив про готовність до виборів за умови гарантій безпеки
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський заявив про готовність до виборів за умови гарантій безпеки
«Я завжди готовий», — Зеленський прокоментував вимогу Трампа щодо виборів
Хто очолить Офіс президента: Зеленський назвав можливих кандидатів

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей у Миколаєві

1 година тому

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні