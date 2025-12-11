Зеленський: Голів ОДА не можна просто звільнити, потрібні кандидатури для заміни

Зеленський заявив про можливі заміни керівників прифронтових областей. Ілюстративне фото: АР

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд та Офіс Президента формують перелік можливих змін серед керівників обласних державних адміністрацій.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами глави держави, йдеться не лише про оцінку роботи чинних голів ОДА, а й про підготовку повноцінних замін, особливо у регіонах поблизу фронту, де управлінська стабільність є критично важливою.

— Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, — хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни — не тільки звільнення, — сказав глава держави.

Президент уточнив, що поки що список він не бачив. Документ мають підготувати прем’єр-міністерка, віцепрем’єр з відновлення, профільний заступник керівника ОП, а також СБУ.

— Списку я ще не бачив. Днями такий список має бути, і це мають підготувати премʼєр-міністерка, віцепремʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу. Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також додав, що спілкується з Генеральним штабом ЗСУ щодо військових адміністрацій.

— Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається із ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції — тоді будуть рішення, — розповів він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів, які можуть найближчим часом очолити Офіс президента.