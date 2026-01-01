Росія в новорічну ніч атакували Україну 205 безпілотниками

Робота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У новорічну ніч росіяни масовано атакували безпілотниками територію України. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість дронів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

З вечора 31 грудня до ранку 1 січня росіяни запустили 205 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed, «Гербера» та інших типів. Близько 130 із них були Шахеди.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 176 безпілотних літальних апаратів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 24 ударних безпілотників на 15 локаціях.

У Повітряних силах повідомили, що атака триває — у повітряному просторі залишаються ще кілька російських безпілотників.

Нагадаємо, що 31 грудня російські війська обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.