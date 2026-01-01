 Атака на Україну 1 січня

Росія в новорічну ніч атакували Україну 205 безпілотниками

Робота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУРобота ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У новорічну ніч росіяни масовано атакували безпілотниками територію України. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість дронів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

З вечора 31 грудня до ранку 1 січня росіяни запустили 205 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed, «Гербера» та інших типів. Близько 130 із них були Шахеди.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 176 безпілотних літальних апаратів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 24 ударних безпілотників на 15 локаціях.

У Повітряних силах повідомили, що атака триває — у повітряному просторі залишаються ще кілька російських безпілотників.

Нагадаємо, що 31 грудня російські війська обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.

