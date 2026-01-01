Росіяни 31 грудня атакували FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївщини

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Учора, 31 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дроном.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, раніше керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.